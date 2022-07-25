Венеция, Италия, 25 июля, 2022, 19:55 — ИА Регнум. Мировая премьера картины «Белый шум» Ноа Баумбака состоится 31 августа на Венецианском кинофестивале. Об этом 25 июля пишет Variety.

Кадр из телешоу Late Night with Seth Meyers Адам Драйвер

Как отмечает издание, фильм станет первой картиной производства компании Netflix, открывающей кинофестиваль. Главные роли в киноленте исполнили Адам Драйвер, Грета Гервиг и Джоди Тёрнер-Смит.

Напомним, что фильм «Белый шум» основан на одноимённом романе Дона Делилло. По сюжету, главный герой, профессор по имени Джек (Адам Драйвер), преподаёт в гуманитарном колледже в Средней Америке, и вместе со своей четвёртой женой Бабеттой (Грета Гервиг) и детьми он пытается преодолеть трудности семейной жизни. Однако их в какой-то момент им вместе предстоит противостоять угрозе смерти из-за разлива токсина в районе, где они живут.