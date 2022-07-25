Лондон, , 19:54 — REGNUM Сегодня, 25 июля, английский футбольный клуб «Фулхэм» объявил о трансфере 23-летнего вингера «Шахтера» и сборной Израиля по футболу Манора Соломона. Футболист будет выступать за «дачников» на правах аренды.

Аренда рассчитана на один сезон до конца июня 2023 года. «Фулхэм» не обладает правом выкупа контракта футболиста. Стоит отметиться, что соглашение Соломона с «Шахтером» рассчитано до 31 декабря 2023 года.

За «Шахтер» Манор Соломон выступает с 11 января 2019 года после перехода из «Маккаби» за 6 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость израильтянина, по оценкам портала transfermarkt, составляет 18 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Украинской Премьер-лиги 2021/22 Манор Соломон принял участие в шестнадцати турах регулярного чемпионата, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и одной результативной передачей.