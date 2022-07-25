Вашингтон, , 20:23 — REGNUM Президент США Джо Байден 25 июля проведет виртуальную встречу с генеральными директорами и лидерами трудовых коллективов в рамках усилий своей администрации по стимулированию американской полупроводниковой промышленности. Об этом сообщает Reuters.

Джо Байден

Представители Белого дома, сообщившие о данной встрече в обновленном расписании Байдена, не назвали приглашенных участников. Однако известно, что на встрече будут присутствовать министр торговли США Джина Раймондо и министр обороны США Ллойд Остин.

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