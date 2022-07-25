Тирана, 25 июля 2022, 20:06 — REGNUM Албанские оппозиционеры из Демократической партии, возглавляемой Сали Беришей, бойкотировали присягу президента Байрама Бегая 24 июля.

Сали Бериша
Сали Бериша
Antje Wildgrube

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Бериша назвал инаугурацию президента — представителя правящей партии «днем национальной трагедии» и возврата к монизму.

По словам Бериши, сейчас партия власти прибрала к рукам 99% властных полномочий в стране.

Тем не менее, глава парламентской фракции Демократической партии Энкелейд Алибеай и его единомышленники явились на церемонию.

Читайте ранее в этом сюжете: Администрацию президента Албании передали новому хозяину