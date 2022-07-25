Тирана, 25 июля 2022, 20:06 — REGNUM Албанские оппозиционеры из Демократической партии, возглавляемой Сали Беришей, бойкотировали присягу президента Байрама Бегая 24 июля.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Бериша назвал инаугурацию президента — представителя правящей партии «днем национальной трагедии» и возврата к монизму.
По словам Бериши, сейчас партия власти прибрала к рукам 99% властных полномочий в стране.
Тем не менее, глава парламентской фракции Демократической партии Энкелейд Алибеай и его единомышленники явились на церемонию.
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