Тирана, , 20:06 — REGNUM Албанские оппозиционеры из Демократической партии, возглавляемой Сали Беришей, бойкотировали присягу президента Байрама Бегая 24 июля.

Сали Бериша Antje Wildgrube

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Бериша назвал инаугурацию президента — представителя правящей партии «днем национальной трагедии» и возврата к монизму.

По словам Бериши, сейчас партия власти прибрала к рукам 99% властных полномочий в стране.

Тем не менее, глава парламентской фракции Демократической партии Энкелейд Алибеай и его единомышленники явились на церемонию.

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