Тирана, 25 июля, 2022, 20:06 — ИА Регнум. Албанские оппозиционеры из Демократической партии, возглавляемой Сали Беришей, бойкотировали присягу президента Байрама Бегая 24 июля.

Antje Wildgrube Сали Бериша

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Бериша назвал инаугурацию президента — представителя правящей партии «днем национальной трагедии» и возврата к монизму.

По словам Бериши, сейчас партия власти прибрала к рукам 99% властных полномочий в стране.

Тем не менее глава парламентской фракции Демократической партии Энкелейд Алибеай и его единомышленники явились на церемонию.