Москва, 25 июля, 2022, 19:48 — ИА Регнум. Россия достигла заметных результатов в борьбе с онкологическими заболеваниями. Об этом 25 июля заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко на совещании президента России Владимира Путина с правительством.

Council.gov.ru Михаил Мурашко

«С 2019 года начал реализовываться проект по борьбе с онкологическим заболеваниями федеральный. И подводя сегодня предварительные итоги того, что уже удалось достичь, первое — это снижение показателей смертности населения от новообразований на 4,5% за последние три года. Это очень хороший результат», — заявил Мурашко.

«Ещё одна цифра говорящая об эффективности терапии — это 8,6%, снижение одногодичной летальности у пациентов со злокачественными образованиями. Также на 5,5% увеличилась и пятилетняя выживаемость у пациентов с раковыми заболеваниями», — указал он.