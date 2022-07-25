Пермь, , 19:43 — REGNUM Главное следственное управление СК России закончило расследование уголовного дела в отношении Тимура Бекмансурова, обвиняемого в убийстве нескольких человек и в покушении на убийство, а также в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов и в умышленном повреждении чужого имущества. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

Уголовное дело Godekan.com

Следователи утверждают, что собрали достаточно доказательств его вины. Теперь уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса о его передаче в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, кровавая драма разыгралась 20 сентября. По данным следствия, студент открыл стрельбу в университете.

Шесть человек в результате погибли, более 20 были ранены, а 37 получили различные телесные повреждения.