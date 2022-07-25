Париж, , 19:42 — REGNUM Фестиваль TwitchCon EU пройдет летом 2023 года в Париже. Информация об этом появилась 25 июля на официальной странице платформы в Twitter.

Twitch Gage Skidmore

С 2019 года мероприятие проходило онлайн из-за пандемии, но уже в 2022 году TwitchCon вернётся в режиме офлайн в Амстердаме (Нидерланды). В фестивале примут участие многие популярные стримеры платформы и разработчики игр.

Напомним, что Twitch — это стриминговый сервис, запущенный в 2011 году. Платформа специализируется на прямых трансляциях компьютерных игр и различных шоу.

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