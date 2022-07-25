Москва, , 19:40 — REGNUM Россия имеет около 30% мировых запасов неона, но в международных поставках её доля составляет малую долю. Об этом 25 июля заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством.

Денис Мантуров Kremlin.ru

«У нас 30% мировых запасов сырья, и всего лишь 1% в международных поставках этого газа на мировые рынки. Знаю, что правительство предпринимает активные действия для того, чтобы картину кардинально поменять», — заявил Путин.

Вице-премьер Денис Мантуров отметил, что Россия выполняет планы по расширению своего присутствия на этом рынке.

«Мы планируем изначально вырабатывать порядка 70 тыс. кубометров неона в год. Это соответствовать будет примерно 10% глобального рынка. А в следующем году нарастим производство до 180 тыс. кубометров», — подчеркнул он.

«По сути, мы заместим объёмы, поставляющиеся ранее двумя украинскими предприятиями, которые сейчас не функционируют. Среди других газов востребованы также криптон и ксенон… Теперь мы будем перерабатывать всё внутри страны (вместо половины, как было ранее — прим.)», — указал он.

Он отметил, что в ближайшее время до конца года по неону Россия может занять до 10%, то до конца следующего года — 25%. По ксенону и криптону — около 30%.