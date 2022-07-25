Прага, 25 июля, 2022, 19:39 — ИА Регнум. Дополнение Montana для игры American Truck Simulator от чешской студии SCS Software выйдет 4 августа 2022 года. Информация об этом появилась 25 июля на странице проекта в Steam.

Скриншот YouTube American Truck Simulator

DLC добавит в игру карту штата Монтана, на которой игрок сможет выполнять различные заказы. Также дополнение включает в себя разные виды промышленности, такие как лесное хозяйство и нефтепереработка.

Напомним, что игры American Truck Simulator — это симулятор водителя-дальнобойщика, где игроку предстоит выполнять заказы по перевозке товара из одного пункта в другой. Ее оценка на Metacritic составляет 76 баллов из 100.