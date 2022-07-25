Москва, , 19:37 — REGNUM Заместитель председателя правительства — министр промышленности и торговли России Денис Мантуров посетил МГТУ им Н. Э. Баумана и принял участие в торжественном запуске полномасштабного производства высокочистого неона, который используется крупнейшими фабриками, выпускающими микрочипы.

Раньше доля российского неона на мировом рынке составляла около 1%, но уже к концу года планируется производство около 70 тыс. кубометров неона в годовом исчислении, что эквивалентно 10% глобального рынка. «В следующем году рассчитываем увеличить объемы ещё в 2,5 раза. Тем самым только на этой площадке сможем обеспечить как минимум четверть мировых потребностей», — сказал Денис Мантуров. В ходе визита зампредседателя правительства РФ — глава минпромторга России ознакомился с технологическим процессом получения чистого ксенона и криптона, а также осмотрел системы хранения инертных газов.

«Я поздравляю руководство ВУЗа с завершением важного проекта. Отмечу, что созданный комплекс будет работать на отечественных ресурсах неон-гелиевой смеси, которую поставляют наши металлурги. В этой части Россия концентрирует почти треть мировых запасов сырья», — добавил в торжественной речи Денис Мантуров.

Кроме того, он выразил готовность вести диалог с иностранными партнерами: Россия готова на взаимовыгодных условиях обсуждать как поставки чистых газов из российского сырья, так и оказание услуг по очистке сырья из других стран.