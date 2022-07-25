Киев, 25 июля 2022, 19:34 — REGNUM Украинский президент Владимир Зеленский снял с должности главкома Сил специальных операций (ССО) генерал-майора Григория Галагана, сообщает 25 июля пресс-служба украинских силовиков.
Уточняется, что должность главкома ССО теперь будет занимать Виктор Хоренок.
Причины такого кадрового решения не указаны, однако стоит отметить, что снятие Галагана произошло на фоне скандала с провалом операции украинских спецслужб по угону российских военных самолётов.
Напомним, ранее украинские спецслужбы пытались вербовать в соцсетях летчиков ВКС России, предлагая им за угон самолёта на Украину $2,5 млн и гражданство любой страны Евросоюза.
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