Киев, 25 июля, 2022, 19:34 — ИА Регнум. Украинский президент Владимир Зеленский снял с должности главкома Сил специальных операций (ССО) генерал-майора Григория Галагана, сообщает 25 июля пресс-служба украинских силовиков.

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Уточняется, что должность главкома ССО теперь будет занимать Виктор Хоренок.

Причины такого кадрового решения не указаны, однако стоит отметить, что снятие Галагана произошло на фоне скандала с провалом операции украинских спецслужб по угону российских военных самолётов.

Напомним, ранее украинские спецслужбы пытались вербовать в соцсетях летчиков ВКС России, предлагая им за угон самолёта на Украину $2,5 млн и гражданство любой страны Евросоюза.