Лондон, , 19:31 — REGNUM В британских социальных сетях «завирусилось» видео, на котором сотрудники «МакАвто» от McDonald’s отказались обслуживать двоих мужчин в повозке, запряжённой лошадью. Об этом 25 июня пишет Daily Mail.

Конь Дарья Драй © ИА REGNUM

На видеоролике работники ресторана отказали мужчинам, аргументировав это тем, что всадники «не находились в надлежащем транспортном средстве». Как отмечает издание, пользователи Сети раскритиковали решение сотрудников фастфуда и назвали его «несправедливым» — зрители считают, что пассажиров телеги должны были обслужить.

ИА REGNUM напоминает, что в точках «МакАвто» от McDonald’s сотрудники могут обслуживать только пассажиров и водителей грузовиков, легковых автомобилей, миниавтобусов и дорожных мотоциклов.