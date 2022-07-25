Архангельск, 25 июля, 2022, 19:30 — ИА Регнум. Ученик Архангельского городского лицея Антон Воронин записал 55-часовой стрим с предпринимателями, побив рекорд по продолжительности подкастов в РФ, сообщает пресс-служба Агентства регионального развития.

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«Ко мне пришла идея записать 55-часовой подкаст, тем самым побить российский мировой рекорд по самому длительному онлайн-подкасту (52 часа), который принадлежит Оскару Хартманну, — цитирует ведомство Воронина. — Моя цель — это познавательный подкаст для студентов и подростков России. Я хочу донести до молодёжи мысль, что ради своей мечты надо усердно трудиться и стремится к ней, ничего просто так не случается. И мы не просто побили рекорд, а создали целое комьюнити людей, которые горят своим делом».

Как сообщало ИА REGNUM, блогеры из РФ из-за санкций потеряли до 90% доходов за последние полгода.