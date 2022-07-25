Нижний Новгород, , 19:29 — REGNUM Власти Нижнего Новгорода намереваются в ближайшее время создать новое ведомство — департамент туризма и внешних связей. Об этом сообщили в мэрии столицы Приволжья сегодня, 25 июля.

Нижний Новгород Андрей Репин © ИА REGNUM

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Чиновники, которые будут в нём работать, должны будут заняться созданием условий для более активного развития туристической сферы и повышением привлекательности Нижнего Новгорода для отечественных и иностранных туристов.

Также в муниципалитете отметили, что Нижний Новгород является одним из лидеров в стране по востребованности у туристов — количество проходящих через столицу Приволжья туристических маршрутов постоянно растёт.

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