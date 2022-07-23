Тирана, 25 июля, 2022, 19:30 — ИА Регнум. Бывший глава Генерального штаба вооруженных сил Албании Байрам Бегай 24 июля стал Верховным главнокомандующим и президентом страны.

nato.int Блерим Бегай

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, присягу Бегая бойкотировала часть депутатов из рядов оппозиции.

Бегай был избран президентом Албании 6 июня 2022 года, в его поддержку выступили 78 депутатов из 140.

Ранее Бегай занимал пост генерал-майора. Политик родился 20 марта 1967 года в Рогожине, в 1989 году получил образование на медицинском факультете Университета Тираны, а в 1998 году — офицерское звание.

В течение жизни Бегай неоднократно получал дополнительное образование в США и Албании, возглавлял Центральный университетский военный госпиталь, Медицинскую инспекцию, военный департамент ВС Албании и другие военно-медицинские учреждения, затем занял пост главы генштаба армии Албании.