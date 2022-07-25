Челябинск, , 19:21 — REGNUM В Челябинской области заведующий ветеринарным участком одного из сельских поселений подозревается в получении крупной взятки. Об этом сообщает областное управление СКР.

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По данным следствия, этот управленец получил от одного гражданина более 250 тыс. рублей. А взамен он должен был оформить ветеринарные справки на мясную продукцию без необходимого в таких случаях проведения фактического осмотра.

Преступление выявили полицейские. Сейчас по уголовному делу проводятся следственные действия.