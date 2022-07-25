Нижний Новгород, 25 июля, 2022, 19:11 — ИА Регнум. Власти Нижегородской области подняли тарифы на проезд в общественном транспорте в Нижнем Новгороде. Соответствующее постановление подписал губернатор Глеб Никитин.

Антон Буслов Нижегородский троллейбус

В правительстве региона отмечают, что ранее нижегородские перевозчики обратились к чиновникам с просьбой повысить стоимость каждой поездки до 42 рублей.

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При этом они сослались на серьёзно выросшие цены на автомобильное топливо, электричество и запчасти, а также на необходимость поднять зарплаты водителям, чтобы не усугубить ситуацию с их нехваткой.

В итоге после обсуждения этой инициативы нижегородские власти решили пойти на компромисс и поднять стоимость проезда в общественном транспорте до 30 рублей при оплате картой и до 35 рублей — наличными.

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