Москва, , 19:11 — REGNUM В ЕС вступил в действие закон, обязывающий интернет-компании «удалять или отключать доступ к контенту, помеченному как террористический» в течение одного часа после уведомления национальных властей.

Интернет Иван Шилов, ИА REGNUM

Борьба с удалением противоправного, опасного или деструктивного контента — деятельность, которую так или иначе ведут все страны мира. Для ресурсов-нарушителей предусмотрены различные санкции: от штрафов до приостановки работы, при этом перед их применением зачастую следует предупреждение и дается разумный срок на выполнение законного требования об удалении.

В частности, согласно закону РФ «Об информации, информационных технологиях и защите информации», операторам сайтов, на которых были обнаружены незаконные материалы, дается один день на их удаление. В противном случае хостинг-провайдер должен будет заблокировать доступ к такому сайту.

Помимо этого, в России с 1 февраля 2021 года действует закон о самоцензуре социальных сетей. Согласно ему, площадки должны самостоятельно ограничивать доступ к запрещенной информации, а в спорных случаях — обращаться в Роскомнадзор в течение суток.

Стоит отметить, что российские надзорные органы не «рубят с плеча», а применяют меры регулирования постепенно и дают время на реагирование. Например, Википедия была маркирована как сайт-нарушитель только после неоднократных просьб Роскомнадзора об удалении или редактировании удалении или редактировании страниц, распространяющих фейковую информацию о специальной военной операции.

Куда более радикальный подход к удалению информации применяется в странах Евросоюза. С июня 2022 года в ЕС вступил в действие закон, обязывающий интернет-компании «удалять или отключать доступ к контенту, помеченному как террористический» в течение одного часа после уведомления национальных властей. Такие уведомления будут действовать на всей территории ЕС без предварительного суда, и правительство сможет налагать финансовые штрафы на фирмы, которые откажутся подчиняться или не успеют в срок.

Требования будут направляться при помощи платформы PERCI, которая позволит EU IRU, отвечающему за маркировку контента, централизованно собирать требования и отправлять непосредственно операторам.

«Удаление контента — общемировая практика, поскольку деятельность крупных онлайн-площадок оказывает значительное влияние на общество. Правда, если в России меры воздействия применяются постепенно, обычно начиная с предупреждения, а затем может последовать требование удаления материала за сутки, то согласно регулированию Евросоюза на удаление контента дается всего час. Не успел — огромный штраф, который может доходить до нескольких процентов от глобального дохода», — отметил в комментарии для ИА REGNUM руководитель рабочей группы Общественной палаты РФ по законодательству в сфере интернет-технологий и цифровизации Вадим Виноградов .

«Суровость санкций в таких случаях приводит к тому, что закон начинает исполняться превентивно самими площадками. Когда на удаление контента дается всего час, а штрафы исчисляются миллионами евро, то под превентивное удаление могут попасть легальные материалы. Так как условие «удалить за час» делает невозможным вменяемую модерацию, то этим, скорее всего, займется алгоритм. От «заботы о пользователях» до цензуры буквально подать рукой», — отметил представитель Общественной палаты РФ.