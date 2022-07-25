Закон ЕС об удалении террористического контента в сети. Мнение эксперта
Москва, 25 июля, 2022, 19:11 — ИА Регнум. В ЕС вступил в действие закон, обязывающий интернет-компании «удалять или отключать доступ к контенту, помеченному как террористический» в течение одного часа после уведомления национальных властей.
Борьба с удалением противоправного, опасного или деструктивного контента — деятельность, которую так или иначе ведут все страны мира. Для ресурсов-нарушителей предусмотрены различные санкции: от штрафов до приостановки работы, при этом перед их применением зачастую следует предупреждение и дается разумный срок на выполнение законного требования об удалении.
В частности, согласно закону РФ «Об информации, информационных технологиях и защите информации», операторам сайтов, на которых были обнаружены незаконные материалы, дается один день на их удаление. В противном случае хостинг-провайдер должен будет заблокировать доступ к такому сайту.
Помимо этого, в России с 1 февраля 2021 года действует закон о самоцензуре социальных сетей. Согласно ему, площадки должны самостоятельно ограничивать доступ к запрещенной информации, а в спорных случаях — обращаться в Роскомнадзор в течение суток.
Стоит отметить, что российские надзорные органы не «рубят с плеча», а применяют меры регулирования постепенно и дают время на реагирование. Например, Википедия была маркирована как сайт-нарушитель только после неоднократных просьб Роскомнадзора об удалении или редактировании удалении или редактировании страниц, распространяющих фейковую информацию о специальной военной операции.
Куда более радикальный подход к удалению информации применяется в странах Евросоюза. С июня 2022 года в ЕС вступил в действие закон, обязывающий интернет-компании «удалять или отключать доступ к контенту, помеченному как террористический» в течение одного часа после уведомления национальных властей. Такие уведомления будут действовать на всей территории ЕС без предварительного суда, и правительство сможет налагать финансовые штрафы на фирмы, которые откажутся подчиняться или не успеют в срок.
Требования будут направляться при помощи платформы PERCI, которая позволит EU IRU, отвечающему за маркировку контента, централизованно собирать требования и отправлять непосредственно операторам.