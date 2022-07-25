Москва, 25 июля, 2022, 19:10 — ИА Регнум. Поставляемое Украине западное вооружение не сможет повлиять на ход спецоперации. Об этом 25 июля заявил командир батальона «Восток» Донецкой Народной Республики (ДНР) Александр Ходаковский в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

В то же время военнослужащий признал, что поставляемое киевскому режиму иностранное оружие наносит ущерб ДНР.

«Нанести урон, помешать в чем-то западное оружие может. Они достают по нашим коммуникациям, иногда они попадают. Но сейчас кардинально это на ситуацию не влияет», — сказал Ходаковский.