Нижний Новгород, , 19:09 — REGNUM В Нижегородскую область перестали завозить однокомпонентную вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник Лайт». Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Вакцина «Спутник Лайт» Дарья Драй © ИА REGNUM

В ведомстве уточнили, что департамент лекарственного обеспечения федерального Минздрава прекратил поставки этого препарата не только в Нижегородскую область, но и в другие российские регионы.

Теперь вместо «Спутника Лайт» нижегородцев будут прививать первым компонентом вакцины «Спутник V», поскольку они имеют одинаковый состав и полностью взаимозаменяемы.

Также в региональном ведомстве прокомментировали появившиеся в соцсетях слухи о предстоящем введении оплаты за получение прививки препаратом «Спутник Лайт».

«Информация о том, что в Нижегородской области вакцина «Спутник Лайт» станет платной, в министерство здравоохранения региона не поступало», — резюмировали в минздраве.