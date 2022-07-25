Приштина, , 19:28 — REGNUM В Косово 25 июля в результате исследования 1233 образцов выявлено 582 носителя коронавируса. Признаны излечившимися 635 человек, зарегистрировано два летальных исхода от COVID-19. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi со ссылкой на данные Института общественного здравоохранения Косово.

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Всего в Косово с начала пандемии выявлено 245 867 случаев заражения, 233 497 пациента излечились, 3615 человек скончались от COVID-19.

Число активных выявленных случаев заражения в последний месяц стало расти и за неделю возросло вдвое — с 4225 до 9240. Эта статистика почти не затрагивает сербское население края, которое проходит тесты в параллельных сербских институтах здравоохранения.

Обе дозы вакцины от COVID-19 получили свыше 50% взрослого населения Косово — более 823 тысяч человек, при этом произведено уже 1 833 534 инъекций. К вакцинации могут участвовать все граждане старше 12 лет. Свыше 103 тысяч косоваров уже получили бустерную дозу вакцины от коронавируса, однако вакцинация в последние месяцы идет крайне низкими темпами.

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