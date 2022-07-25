25 июля 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что Газпром останавливает эксплуатацию еще одной турбины Siemens.

Анна Царькова, , 19:21 — REGNUM Газпром остановит эксплуатацию еще одной турбины Siemens. Об этом 25 июля сообщили в прессс-службе компании.

Поставка газа Иван Шилов © ИА REGNUM

«В связи с окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта (в соответствии с предписанием Ростехнадзора и с учетом технического состояния двигателя) Газпром останавливает эксплуатацию еще одного газотурбинного двигателя Siemens на КС «Портовая», — говорится в сообщении пресс-службы компании.

Так, суточная производительность КС «Портовая» с 07:00 мск 27 июля упадет до 33 млн куб. м в сутки в сравнении с нынешними 67 млн куб. м.

Новость обсудили в мессенджере Telegram.

«Ждём цену [на газ] $3000», — написал Анатолий.

«Прям праздник какой-то», — добавил Юра М.

«Пусть понервничают, дров закупят», — пишет А38.

«Меньше газа Европе будет — умнее станут…» — иронизирует Игорь.

«Зачем поставляем? Европа этой зимой обязана осознать своё место. А мы им поставляем энергоресурсы», — возмутился Эдуард К.

«Ну а что? Техобслуживание никто не отменял… Проверка есть проверка… А то заболеет турбина, и всё… совсем всё…» — с сарказмом добавила Наталья.

«Ливерной колбасе (канцлеру ФРГ — А. Ц.) ответка за [германские зенитные самоходные установки] «гепарды» прилетела, все еще смешно, Шольц?» — задалась вопросом Светлана.

«Даёшь СП-2!..» — пишет Александр.

Северный поток — 2 Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Это смешно», — не без сарказма отреагировал Viktor R.

«Немцы у нас так все валенки скупят скоро», — шутит «Ветеран ДВ».

«Отличная новость. Поможем сэкономить «просвещенной» Европе», — с сарказмом написал Алексей.

«Шольца рвут на части. С одной стороны — скандалы с мусором и изнасилованиями. С другой — промышленность и народ Германии. Что же он выберет? Уйти с позором, но у Германии будет газ. Либо остаться и оставить народ без газа?» — задумалась Lubov M.

«Было у Германии два «Северных потока». Один сломали, другой потеряли…» — с сарказмом отметил Юрий.

«Продаю пижаму с доставкой в Германию. В комплекте: штаны ватные, тулуп овчинный, шапка овчинная треух. Валенки по запросу. Недорого!» — смеется Татьяна.

«Да, а ответные санкции Россия так и не вводила», — напомнила Людмила А.

«Все гадали, что будет после 21 июля: включит Газпром подачу газа или нужно учиться жить без газа вообще. А Газпром перешел на новый уровень троллинга», — пишет Анна.

«Это просто смешно, как Шольц сказал. Ну пусть теперь посмеется», — отреагировала Люся.

«Ливерная колбаса РСЗО отправила Украине, пусть без газа сидит», — комментирует новость Mari.

«Шольц, смейся», — иронизирует 10 709 555.

«Это акция такая. Отдаёшь украинцам «гепарды» — теряешь половину газа в подарок», — с сарказмом отметила Ксю О.

«Со смеху бы не помер Олаф [Шольц]», — с юмором подытожил «товарищ Сухов».