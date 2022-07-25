Скопье, , 19:27 — REGNUM В Северной Македонии за последние трое суток в результате обследования 2989 образцов выявлен 1261 новый случай заражения коронавирусом. Также в стране зарегистрирован 1085 случаев выздоровления и шесть летальных исходов. Об этом 25 июля сообщает министерство здравоохранения республики.

Скопье, Северная Македония

Уточняется, что с начала пандемии в стране выявлено уже 323 425 случаев заражения коронавирусом, общее число жертв COVID-19 достигло 9359, выздоровел 309 761 пациент.

Активных случаев заражения в стране насчитывается 4305. Министр здравоохранения Северной Македонии Беким Сали ранее заявил, что коронавирус в стране еще не «умер», однако с 4 мая в республике отменили все коронавирусные ограничения.

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