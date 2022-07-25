Нью-Дели, 25 июля, 2022, 18:59 — ИА Регнум. Индия намерена нарастить военное присутствие возле спорных участков границы с Китаем в восточной части региона Ладакх, сообщает 25 июля индийская газета The Economic Times.

Vinay.vaars Индийско - китайская граница

По утверждению издания, в эти районы будут переброшены дополнительные силы ВВС, а также там будет развернута батарея С-400, которую Индия получит в ближайшее время из России.

Издание отмечает, что первая батарея С-400, поставленная Москвой по контракту 2018 года, размещена в северо-восточной части страны с расчетом на отражение воздушного нападения как со стороны Китая, так и из воздушного пространства Пакистана.