Минск, , 11:11 — REGNUM Сын Александра Лукашенко Николай во время вступительной кампании подал документы в Белорусский государственный университет. Об этом сообщает издание «Наша Нива» со ссылкой на свои источники.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

Издание предполагает, что Николай Лукашенко планирует учиться по специальности «Биотехнологии» на биологическом факультете БГУ.

Как сообщало ИА REGNUM, под эту специальность на биофаке собирали узкий коллектив олимпиадников, так как считалось, что Лукашенко-младший пойдëт именно сюда.