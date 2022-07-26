Минск, 26 июля, 2022, 11:11 — ИА Регнум. СынАлександра Лукашенко Николай во время вступительной кампании подал документы в Белорусский государственный университет. Об этом сообщает издание «Наша Нива» со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Издание предполагает, чтоНиколай Лукашенко планирует учиться по специальности «Биотехнологии» на биологическом факультете БГУ.

Как сообщалоИА REGNUM, под эту специальность на биофаке собирали узкий коллектив олимпиадников, так как считалось, что Лукашенко-младший пойдëт именно сюда.