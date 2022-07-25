Сыктывкар, 25 июля, 2022, 18:58 — ИА Регнум. В Коми за выходные дни были задержаны 39 пьяных водителей, сообщает пресс-служба республиканской УГИБДД.

Цитата из к/ф «Огни большого города». Реж. Чарльз Чаплин. 1931. США Пьяные за рулем

По данным ведомства, в трех случаях были возбуждены уголовные дела за повторную езду в нетрезвом виде. Больше всего нетрезвых водителей остановили в Сыктывкаре, Усинске, Ухте, Воркуте.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области за выходные были пойманы нетрезвыми 54 водителя.