В Коми за выходные задержали 39 пьяных водителей
Сыктывкар, 25 июля, 2022, 18:58 — ИА Регнум. В Коми за выходные дни были задержаны 39 пьяных водителей, сообщает пресс-служба республиканской УГИБДД.
Цитата из к/ф «Огни большого города». Реж. Чарльз Чаплин. 1931. США
Пьяные за рулем
По данным ведомства, в трех случаях были возбуждены уголовные дела за повторную езду в нетрезвом виде. Больше всего нетрезвых водителей остановили в Сыктывкаре, Усинске, Ухте, Воркуте.
Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области за выходные были пойманы нетрезвыми 54 водителя.