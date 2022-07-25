Екатеринбург, , 18:58 — REGNUM Бывший губернатор Свердловской области Эдуард Россель покинет Совет Федерации. Его фамилия отсутствует в тройке кандидатов, список которых представил в облизбирком глава региона Евгений Куйвашев.

Эдуард Россель Алексей Колчин © ИА REGNUM

Россель является членом Совфеда с 2009 года. А перед этим с 1995-го он был губернатором региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре состоятся очередные выборы губернатора Свердловской области. В представленном Куйвашевым списке кандидатов в Совфед значатся экс-секретарь областного отделения «Единой России» Виктор Шептий, глава Екатеринбурга Алексей Орлов и директор областного медколледжа Ирина Левина.

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