Рига, , 18:57 — REGNUM Самоуправление Юрмалы потребовало от владельцев земельных участков убрать камни, размещенные ими вдоль обочин или по краям улиц, сообщило латвийское агентство LETA.

Парковка Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Владельцы часто огораживают камнями прилегающие к частным владениям территории, чтобы препятствовать самовольной парковке автомобилей приезжими в Юрмалу. Это провоцирует опасные аварийные ситуации с водителями, пешеходами и велосипедистами, что запрещено национальным законодательством.

Администрация города напомнила, что в соответствии с Законом о дорожном движении за подобную деятельность к физическим лицам может быть применен штраф в размере от 70 до 350 евро, а к юридическим лицам — от 700 до 2 900 евро.