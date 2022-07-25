Рига, 25 июля, 2022, 18:57 — ИА Регнум. Самоуправление Юрмалы потребовало от владельцев земельных участков убрать камни, размещенные ими вдоль обочин или по краям улиц, сообщило латвийское агентство LETA.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Парковка

Владельцы часто огораживают камнями прилегающие к частным владениям территории, чтобы препятствовать самовольной парковке автомобилей приезжими в Юрмалу. Это провоцирует опасные аварийные ситуации с водителями, пешеходами и велосипедистами, что запрещено национальным законодательством.

Администрация города напомнила, что в соответствии с Законом о дорожном движении за подобную деятельность к физическим лицам может быть применен штраф в размере от 70 до 350 евро, а к юридическим лицам — от 700 до 2 900 евро.