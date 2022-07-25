Москва, , 19:00 — REGNUM Ещё одна турбина газопровода «Северный поток» на компрессорной станции «Портовая» останавливает работу, сообщили 25 июля в пресс-службе компании.

Европа мерзнет Александр Горбаруков (с) ИА REGNUM

В итоге, начиная с 27 июля, поставки газа в сутки составят не более 33 млн кубических метров, тогда как сейчас они составляют 67 млн кубических метров.

В компании пояснили, что останавливают работу турбины, поскольку завершился срок «межремонтной наработки до капитального ремонта». Теперь поставки газа по «Северному потоку» из России снизятся до 20% от мощности магистрали.

Напомним, проблемы у ЕС с поставками российского газа по «Северному потоку» возникли из-за антироссийских санкций: оборудование, требующее ремонта, оказалось заблокированным в одной из недружественных стран.

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