Вашингтон, , 19:35 — REGNUM Автор серии книг о Перси Джексоне Рик Риордан рассказал, когда состоится премьера сериала «Перси Джексон и Олимпийцы». Об этом сообщил портал Screen Rant 25 июля.

Логан Лерман в роли Перси Джексона Цитата из х/ф «Перси Джексон и похититель молний». Реж. Крис Коламбус. 2010

По словам Риордана, выход шоу вряд ли состоится раньше 2024 года, поскольку его постпроизводство начнётся лишь в начале 2023-го. Он также добавил, что точную дату релиза установят студия и стриминговый сервис.

Напомним, впервые о создании сериала о Перси Джексоне стало известно в начале 2022 года. Главную роль в шоу исполнит Уокер Скобелл.

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