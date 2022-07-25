Рига, , 18:53 — REGNUM Несмотря на кардинальные изменения в сфере транзитных перевозок между Евросоюзом и Россией, за первые шесть месяцев 2022 года Автотранспортная дирекция Латвии (АТД) выдала автоперевозчикам страны лишь на 5% меньше российских разрешений, чем год назад.

Опять санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Об этом сообщил латвийскому порталу press. lv председатель правления АТД Кристиан Годиньш. По его мнению, отрасль адаптировалась к изменениям, многие латвийские перевозчики готовы продолжать эту работу из-за выросшей маржи и своей специализации на перевозках в Россию и через ее территорию.

По его словам, первый эффект после начала военных действий на Украине и введения санкций был очень заметен. Спрос на разрешения в направлении России и Белоруссии значительно снизился, но затем относительно быстро вернулся.

«У нас есть некоторые перевозчики, которые начинают переориентировать свою работу на скандинавский и европейский рынки, но есть часть, которая концентрировалась только на российском и белорусском рынков. Около 20% перевозчиков работают с этими рынками, часть из них только с восточным рынком, у других рынок разделен», — сообщил он.

Очевидно, что многие из-них останутся, несмотря ни на что, убежден Годиньш. Глава АТД констатировал, что общее количество транспортных средств и лицензированных компаний также немного уменьшилось по сравнению с 2021 годом, но на данный момент снижение небольшое — примерно на 1,3% меньше компаний и на 2,5% меньше транспортных средств.

«Почему берут разрешения в Россию и Белоруссию и везут по этим направлениям? Потому что есть спрос и готовность платить за фрахт больше, чем раньше. Поэтому и ездят, даже с учетом всех рисков — долгого стояния на границах, которое измеряется днями, а не часами, относительно сложных расчетов и других проблем. Отрасли пришлось многое изменить и приспособиться к обстоятельствам», — отметил Годиньш.