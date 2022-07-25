Архангельск, 25 июля, 2022, 18:52 — ИА Регнум. В Архангельской области за три дня за управление автомобилем в нетрезвом состоянии задержаны 54 водителя, сообщает региональное правительство.

(сс) takahiro taguchi Снова за рулем

По данным ведомства, всего с 22 по 25 июля в области выявили 1 198 нарушений правил дорожного движения. На дорогах региона зарегистрировано четыре ДТП, в которых один человек погиб и шесть получили травмы.

Как сообщало ИА REGNUM, Госдума может запретить выдавать права наказанным за пьянство за рулем.