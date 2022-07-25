Варшава, 25 июля, 2022, 20:11 — ИА Регнум. Представители Министерства иностранных дел Польши больше не участвуют во встречах и мероприятиях, на которых присутствуют дипломаты из России или Белоруссии. Об этом 25 июля сообщил замглавы польского МИДПавел Яблонский в эфире Polskie Radio 24.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

«Мы приняли такое решение, потому что это базовый элемент нашей политики в связи с «российской агрессией». Мы считаем, что Россия должна быть крайне, максимально изолирована от всех международных форумов, всех форматов, в которых она может выступать», — заявил дипломат.

Он добавил, что это распространяется и на Белоруссию, поддерживающую Россию.

Как сообщалоИА REGNUM, белорусская власть ввела до конца 2022 года безвизовый режим для граждан Польши, Литвы и Латвии.