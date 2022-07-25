Донецк, 25 июля 2022, 18:49 — REGNUM Российские войска и Народная милиция республик Донбасса проводит зачистку поселка Новолуганское возле Углегорской ТЭС, сообщает 25 июля портал «Русская весна» со ссылкой на мэра Горловки.

Военная операция
Военная операция
Иван Шилов © ИА REGNUM

По некоторым данным, украинские боевики не оказывают жесткого сопротивления и, возможно, пытаются уйти из этого населенного пункта.

Окружение Новолуганского последовало за прорывом российских войск и Народной милиции Донбасса в районе Углегорской ТЭС.

Стоит отметить, что потерю Углегорской ТЭС официально признал даже Генштаб ВСУ.

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