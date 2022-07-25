Донецк, 25 июля, 2022, 18:49 — ИА Регнум. Российские войска и Народная милиция республик Донбасса проводит зачистку поселка Новолуганское возле Углегорской ТЭС, сообщает 25 июля портал «Русская весна» со ссылкой на мэра Горловки.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная операция

По некоторым данным, украинские боевики не оказывают жесткого сопротивления и, возможно, пытаются уйти из этого населенного пункта.

Окружение Новолуганского последовало за прорывом российских войск и Народной милиции Донбасса в районе Углегорской ТЭС.

Стоит отметить, что потерю Углегорской ТЭС официально признал даже Генштаб ВСУ.