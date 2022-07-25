Таллин, , 18:46 — REGNUM

Кредит 401(K) 2012

Более 87% ипотечных договоров в Эстонии привязаны к 6-месячному показателю кредитной банковской ставки Euribor. Об этом менеджер по продажам сегмента частных клиентов банка SEB Эвелин Коплимяэ сообщила в пресс-релизе.

Подавляющее большинство (около 98%) договоров жилищного кредитования имеют так называемую плавающую, или не фиксированную процентную ставку. Это означает, что согласно договору процентная ставка состоит из персонализированной процентной маржи плюс, в зависимости от предпочтений заемщика, 3-, 6- или 12-месячный Euribor.

Важность этой информации она подчеркнула тем фактом, что в начале июня 2022 года закончился почти семилетний период отрицательной 6-месячной ставки Euribor, с 15 июля она выросла до 0,532%.

Теперь, когда ставки Euribor снова стали положительными, при расчете процентов значение Euribor добавляется к процентной марже. Например, согласно кредитному договору процентная маржа составляет 2,1% плюс значение 6-месячного Euribor, которое на 15 июля составляло 0,532%, то проценты будут рассчитаны по ставке 2,632% вместо прежних 2,1%.

По словам Коплимяэ, трудно предсказать финансовые последствия повышения Euribor для заемщиков Эстонии, поскольку последствия зависят от остатка задолженности по кредитному договору клиента, то есть от того, сколько осталось выплатить до окончания срока действия договора, от срока действия договора и уровня, на котором ставка Euribor зафиксирована в договоре.

«Однако общий принцип таков, что если остаток кредита составляет 100 000 евро, а процентная ставка повышается на 1%, ежемесячный платеж по кредиту увеличится примерно на 50 евро, то есть дополнительные расходы составят около 600 евро в год», — сообщила она.

В случае, если Euribor продолжит расти и дальше, дополнительные расходы также увеличатся.