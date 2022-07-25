Вашингтон, , 18:45 — REGNUM Американский продюсер и глава Marvel Studios Кевин Файги высказался о возможном появлении музыканта Гарри Стайлса в других фильмах киновселенной Marvel. Об этом 25 июля пишет Billboard.

Гарри Стайлс Цитата из клипа Late Night Talking

Файги намекнул, что Стайлс ещё появится в роли Эроса, брата злодея Таноса, в новых проектах, однако не уточнил в каких. «Да, приключения Эроса и Пипа — это то, что нас очень волнует… Вы говорите о Призрачном гонщике, но у нас ещё есть Блэйд, у нас есть Доктор Стрэндж со сверхъестественными вещами… Сорвиголова и, конечно же, Человеке-паук и всё космическое, где живут наши друзья Эрос и Пип», — поделился он.

ИА REGNUM напоминает, что Гарри Стайлс появился в роли Эроса в сцене после титров картины «Вечные», премьера которой состоялась в России в ноябре 2021 года. Герой Стайлса вместе с троллем Пипой обращается к персонажам фильма, намекая, что может помочь им в поисках друзей.

Читайте ранее в этом сюжете: «Молодой человек» с Табаковым и Козловским получил дату цифровой премьеры