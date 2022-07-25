Таллин, , 18:44 — REGNUM Стремясь как можно больше навредить России, Эстония сама себя наказала, сначала создав проблему, а теперь пытаясь ее решить. Об этом известный эстонский журналист Андрей Бабин заявил в комментарии для местного портала rus. objektiiv. ee.

Газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Отказавшись от дешевого газа из России, мы создадим себе трудности, которые затем будем героически преодолевать. Похоже, некоторые свойства русского национального характера не чужды и эстонцам», — пишет он.

Как отмечает Бабин, «гигант «Газпром» потери микроскопического эстонского рынка даже не заметит, но это неважно. Главное для нас — продемонстрировать свою принципиальную позицию, внести вклад в общее западное дело противостояния «агрессору».

Однако, добавляет он, в самой Эстонии отказ от услуг многолетнего поставщика природного газа не заметить невозможно. Эксперты, промышленники, обыватели обсуждают новые реалии бытия, особенно те реалии, которые всем только предстоит пережить с наступлением холодов и отопительного сезона.

«А ведь для некоторых секторов промышленности природный газ нужен в большом по нашим меркам объеме круглогодично, дровами его не заменишь, и представители этих секторов уже посылают запросы правительству: может ли оно гарантировать в будущем бесперебойное снабжение газа», — написал Бабин.

Бабин признается: «Конечно, Эстония здесь не одинока, наоборот, она лишь дисциплинированно, как всегда, следует «генеральной линии», задаваемой старшими партнерами по Евросоюзу. Аналогичные трудности создали себе почти все наши западные партнеры и союзники».