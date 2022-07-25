Таллин, 25 июля, 2022, 18:44 — ИА Регнум. Стремясь как можно больше навредить России, Эстония сама себя наказала, сначала создав проблему, а теперь пытаясь ее решить. Об этом известный эстонский журналист Андрей Бабин заявил в комментарии для местного портала rus. objektiiv. ee.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

«Отказавшись от дешевого газа из России, мы создадим себе трудности, которые затем будем героически преодолевать. Похоже, некоторые свойства русского национального характера не чужды и эстонцам», — пишет он.

Как отмечает Бабин, «гигант «Газпром» потери микроскопического эстонского рынка даже не заметит, но это неважно. Главное для нас — продемонстрировать свою принципиальную позицию, внести вклад в общее западное дело противостояния «агрессору».

Однако, добавляет он, в самой Эстонии отказ от услуг многолетнего поставщика природного газа не заметить невозможно. Эксперты, промышленники, обыватели обсуждают новые реалии бытия, особенно те реалии, которые всем только предстоит пережить с наступлением холодов и отопительного сезона.

«А ведь для некоторых секторов промышленности природный газ нужен в большом по нашим меркам объеме круглогодично, дровами его не заменишь, и представители этих секторов уже посылают запросы правительству: может ли оно гарантировать в будущем бесперебойное снабжение газа», — написал Бабин.

Бабин признается: «Конечно, Эстония здесь не одинока, наоборот, она лишь дисциплинированно, как всегда, следует «генеральной линии», задаваемой старшими партнерами по Евросоюзу. Аналогичные трудности создали себе почти все наши западные партнеры и союзники».