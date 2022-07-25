Таллин, , 18:40 — REGNUM Апокалиптические прогнозы на итоги 2022 года явно преувеличены, экономика Эстонии справится с вызовами, а падение не будет таким чудовищным, как в 2008 году. Об этом эстонскому изданию stolitsa. ee заявил известный экономист Хейдо Витсур.

Рост экономики Pixabay.com

Говоря о событиях 2008 года, Витсур напомнил, что «наша экономика росла так, что были надежды через пятнадцать лет войти в пятерку богатейших стран Европы. Когда предложение кредита закончилось после краха Lehman Brothers, экономика Эстонии, а также Латвии и Литвы, пострадала больше всех в мире».

Сегодня, считает он, такого роста кредитования и экономического бума нигде нет: «Мы ощутили лишь некоторое облегчение трудностей, вызванных распространением Covid. Так что падать нам сейчас неоткуда».

По его словам, нынешний кризис — это кризис со стороны предложения, который происходит в условиях почти полной занятости. Причиной кризиса стали остановки производства и проблемы с цепочками поставок из-за Covid, к которым теперь добавились военные действия на Украине и масштабные санкции, а также, как результат всего этого, самый большой за последние десятилетия рост цен.

Витсур считает, что Эстония в нынешней непростой ситуации поведет себя так же рационально и осмотрительно, как во время недавнего коронакризиса. Естественно, добавил он, больше всего от кризиса пострадают простые люди, которым будет непросто справиться с резким удорожанием жизни.