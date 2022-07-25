Хунедоара, , 18:43 — REGNUM В уезде Хунедоара на западе Румынии пятилетняя девочка чудом выжила, упав с четвертого этажа многоэтажного дома. Об этом 25 июля сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Высотный дом

По предварительным данным, инцидент произошел утром 22 июля в элитном районе города Хунедоара. Предполагается, что ребенок случайно открыл окно квартиры и не удержался на карнизе.

Как утверждают врачи, девочка не получила серьезных травм и уже в ближайшее время будет выписана из больницы.

Независимые эксперты утверждают, что в данном конкретном случае речь идет об уникальной ситуации: в румынских новостройках высота каждого этажа превышает шесть метров.

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