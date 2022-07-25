Луганск, 25 июля, 2022, 18:35 — ИА Регнум. Стационарная телефонная связь Луганской Народной Республики (ЛНР) переходит на нумерацию российского стандарта, сообщает 25 июля пресс-служба министерства связи и массовых коммуникаций ЛНР.

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С 25 июля на территории ЛНР начнется переход на код российской системы «857».

«С 25 июля 2022 года фиксированная связь Луганской Народной Республики переходит на номер в коде российской системы нумерации «857». Таким образом, для звонков из Российской Федерации на номера стационарных телефонов в ЛНР необходимо набирать номер в формате «857 — код города — номер абонента», — указано в сообщении ведомства.