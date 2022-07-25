Самара, , 18:37 — REGNUM Церемония закрытия форума «iВолга» в Самаре завершится выступлением рэпера Niletto (Данил Прытков). Об этом сообщило издание «Самарская газета» 25 июля.

Niletto во время праздника выпускников школ «Алые паруса» Дарья Драй © ИА REGNUM

Выступление музыканта состоится 28 июля 2022 года на Мастрюковской поляне. Организатором концерта, как и всего форума, станет правительство региона при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи.

Напомним, «iВолга» является ежегодным молодёжным форумом, проводимым в Самаре. В 2022 году Открытие форума посетили более 2 000 человек из разных регионов страны, а также из Белоруссии, ДНР и ЛНР.

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