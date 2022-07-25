Самара, 25 июля, 2022, 18:37 — ИА Регнум. Церемония закрытия форума «iВолга» в Самаре завершится выступлением рэпера Niletto (Данил Прытков). Об этом сообщило издание «Самарская газета» 25 июля.

Дарья Драй ИА REGNUM Niletto во время праздника выпускников школ «Алые паруса»

Выступление музыканта состоится 28 июля 2022 года на Мастрюковской поляне. Организатором концерта, как и всего форума, станет правительство региона при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи.

Напомним, «iВолга» является ежегодным молодёжным форумом, проводимым в Самаре. В 2022 году Открытие форума посетили более 2 000 человек из разных регионов страны, а также из Белоруссии, ДНР и ЛНР.