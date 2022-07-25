Москва, 25 июля, 2022, 18:34 — ИА Регнум. В подписанных соглашениях о транспортировке зерна с Украины нет никаких обязательств, противоречащих целям специальной военной операции России. Об этом 25 июля заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе визита в Республику Конго.

Mid.ru Сергей Лавров

«Нет ничего в обязательствах, что Россия взяла на себя, в том числе подписанных 22 июля соглашениях, что запрещало бы нам продолжать специальную военную операцию, уничтожая военную инфраструктуру и другие военные цели», — заявил Лавров.

По его словам, представители секретариата ООН подтвердили такое прочтение документов.

«Что касается цели, по которым были нанесены высокоточные удары — они расположены в отдельной части одесского порта, в так называемой военной части одесского порта. И целями являлся боевой катер Вооружённых сил Украины и склад с боеприпасами, куда недавно доставили противокорабельные ракеты «Гарпун». Доставили для того, чтобы создавать угрозы для российского Черноморского флота», — пояснил он.